Немецкий перевозчик Flixbus запустил внутренние рейсы по Украине

Немецкий автобусный перевозчик FlixBus открыл продажу на автобусные рейсы между украинскими городами.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на пресс-службу перевозчика.

С 8 июля запускаются направления Киев – Одесса – Затока, Киев – Житомир – Ровно – Львов, Киев – Житомир – Новоград-Волынский – Ровно – Львов – Ужгород. Билеты можно купить на сайте FlixBus, в мобильном приложении и в офлайн-кассах продажи билетов.

Автобусы имеют оригинальное брендирование Euroclub и зеленые наклейки "In copperation with FlixBus". На маршрутах работают автобусы Mercedes, Man и Neoplan. Средний возраст автобусов – шесть лет. Они оборудованы кондиционерами, розетками, в салонах есть Wi-Fi и туалеты.

"В Украине мы начинаем с популярных направлений: Киев – Львов, Киев-Ужгород и Киев – Затока через Одессу. На внутренних линиях придерживаемся тех же стандартов дезинфекции и гигиены, что и на международных, чтобы пассажиры чувствовали себя в безопасности, отправляясь с нами в путешествие этим летом", – сказал директор FlixBus в Украине и Польше Михал Леман.