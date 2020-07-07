Общая стоимость лотов – 2,2 млн грн. Вырученными средствами планируют закрыть долги перед сотрудниками предприятия, самолеты которого оказались на торгах

Минюст на электронных торгах СЕТАМ продает 26 арестованных самолетов одного из авиапредприятий. Об этом в Facebook пишет пресс-служба СЕТАМ.

Общая стоимость лотов – 2,2 млн грн. Все они конфискованы за долги руководства предприятия перед своими сотрудниками (1,6 млн грн).

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Среди выставленных на продажу самолетов – PZL-104 "Ольха 35А", АН-2Т и реактивные Л-29.

"Средства от продажи самолетов помогут полностью расчитаться за долги по зарплате перед 41-м сотрудником. Остальные деньги пойдут на погашение других финобязательств предприятия и на его развитие", – говорит гендиректор СЕТАМ Александр Мамро.

Аукционы пройдут 8-9 июля 2020 года