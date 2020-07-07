Группу из трех украинских туристов все-таки пропустили на территорию Греции.

Украинцы, которых не пустили в Грецию из-за карантинных ограничений, уже вернулись в Украину.

Известно, что самолет с 12 украинцами на борту Ryanair прилетел из Афин в аэропорт "Борисполь" в 19:26. Билеты украинцам покупала компания-перевозчик, сообщает 5 канал.

Как сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в Facebook, группу из трех украинских туристов в аэропорту Афин все-таки пропустили на территорию Греции.

Кулеба отметил, что благодаря работе украинского консула, адвоката и посольства Греции в Украине украинцев пустили на территорию страны.

Он также добавил, что украинским гражданам не будут ставить штамп о депортации.

Ранее в Афинах задержали 17 украинцев, прилетевших несмотря на запрет из-за пандемии. В аэропорту Афин были задержаны 15 взрослых и двое детей из Украины. Пассажиры прилетели в страну, а на паспортном контроле были отправлены в полицейский изолятор.