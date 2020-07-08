В Одессе не рекомендуют купаться на пляжах: пробы воды не соответствуют требованиям

Главное управление Госпродпотребслужбы в Одесской области пока не рекомендует купаться на городских пляжах. Об этом сообщается на сайте Одесского горсовета.

По результатам проб морской воды, взятых 30 июня 2020 года в контрольных точках на пляжах Одессы, вода не соответствует гигиеническим требованиям.

"С целью недопущения ухудшения эпидситуации в оздоровительный период и профилактики заболеваний, передающихся водным путем, Главуправ Госпродпотребслужбы в Одесской области рекомендует населению временно воздержаться от морского водопользования на пляжах города", – говорится в сообщении.

Рекомендация действует до особого распоряжения.

Ранее глава Одесской ОГА Максим Куций говорил, что из-за закрытия границ в связи с пандемией коронавируса, в этом году Одесса планирует стать "100% туристическим центром Украины" и принять 4-5 млн туристов.

А 7 июля Национальный центр управления и испытаний космических средств показывал снимки цветения воды на украинском побережье Черного моря.

Согласно полученным данным, максимальной концентрации водоросли достигают на побережье населенных пунктов Лебедевка, Курортное, Затока, Белгород-Днестровский, Очаков, Южное, Станислав, Очаковское, Голая Пристань, Лазурное.