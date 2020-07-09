Перед приездом Зеленского в Луцк военные выгребали воду из ям бутылками, – СМИ

Приказ дало командование военной части, которую посетит президент. Ремонт дорог там не проводился 20 лет

Сегодня, 9 июля, президент Украины Владимир Зеленский посетит 204 Севастопольскую бригаду тактической авиации, которая сейчас располагается в Луцке. В связи с этим командование части приказало солдатам вручную выполнить ремонт дороги, сообщает 24 канал со ссылкой на источники в бригаде.

Ремонт проводился на выезде с летного поля на КПП. Вначале солдаты осушили лужи пластиковыми бутылками и самодельными вениками, а потом засыпали гравием и смолой.

По информации источников, приказ дало командование части, которую посетит президент. Ремонт этой дороги не проводился 20 лет.