Задержанный предлагал взятку за назначение определенных людей на должности директоров двух госпредприятий.

В четверг, 9 июля, детективы НАБУ задержали злоумышленника, который пытался подкупить главу Фонда государственного имущества Дмитрия Сенниченко. Об этом сообщило НАБУ в Facebook.

Отмечается, что задержанный предлагал 800 тысяч долларов за назначение заранее определенных лиц на должности директоров двух государственных предприятий, а также за продление договора между одним из этих госпредприятий и коммерческой компанией.

Детективы НАБУ задержали мужчину сразу после передачи первого транша в 200 тыс долларов.

В НАБУ отмечают, что это вторая попытка подкупа председателя ФГИУ, разоблаченная НАБУ и САП в сотрудничестве с Дмитрием Сенниченко.

Ранее СБУ задержала в Киеве экс-заместителя председателя правления одного из коммерческих банков, который за 25 тысяч долларов "продавал" должность начальника одного из управлений Нацбанка.

Напомним, главу Кировоградской ОГА Андрея Балоня задержали на вымогательстве взятки в 1,8 млн грн.