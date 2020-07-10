Статистика коронавируса в мире на 10 июля: более полумиллиона летальных случаев

Также по миру зафиксировано почти 7,5 млн случаев выздоровления от COVID-19​​​

По состоянию на 10 июля в мире зафиксировано 12 390 734 случаев коронавируса при 557 416 летальных исходах и 7 221 101 выздорвевших от COVID-19. Об этом свидетельствуют данные портала Worldometer.

Первую строку антирейтинга стран по распространению коронавируса с большим отрывом удерживают США – 3 219 999 случая и 135 822 летальных исхода. Следом за США идет Бразилия (1 759 103 – 69 254) и Индия (794 842 – 21 623).

Замыкает первую десятку Иран с 250 458 случаями коронавируса и 12 305 летальными исходами.