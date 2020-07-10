В Киеве в детской песочнице нашли гранату

Граната похожа на боевую – Ф1 с запалом 1941 года

В Киеве на Виноградаре в детской песочнице нашли ржавую гранату.

Об этом сообщает "Киев оперативный" в Facebook.

"В "Варшавском микрорайоне" средь белого дня на детской площадке нашли гранату. По всей видимости, местный ЖКХ с песком в песочницу детям привез", – сказано в сообщении.

Издание пишет, что граната похожа на боевую – Ф1 с запалом 1941 года.

Ранее в Киеве на территории Сырецкого парка дежурный наряд Муниципальной охраны обнаружил "растяжку" с небоевой гранатой, а 15 мая в киевском супермаркете задержали 38-летнего мужчину, угрожавшего взорвать гранату.