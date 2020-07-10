ПЦУ исключила из епископата архиерея за титул от Филарета

Епископ Белгород-Днестровского Филарета (Панку) принял титул от почетного патриарха Филарета, за что священный синод ПЦУ исключил его из состава епископата

ПЦУ исключила из своего епископата епископа Белгород-Днестровского Филарета (Теодора Панку), который тайно ездил к почетному патриарху Филарету (Денисенко) и говорил, что хочет уйти из Православной церкви Укарины.

Соответствующее решение было принято на заседании священного синода ПЦУ, которое прошло вчера, 9 июля.

В ПЦУ говорят, что 3 февраля 2020 года епископ Филарет, после литургии, в время которой он сослужил митрополиту Епифанию, поехал к почетному патриарху Филарету и заявил о намерении уйти из церкви. Позже он публично подтвердил свои намерения.

А недавно епископ Филарет принял от почетного патриарха титул. "Таким образом, он еще раз публично засвидетельствовал сознательное пренебрежение каноническим порядком", – говорится в заявлении синода.

"За активные действия, направленные на подстрекательство к противостоянию в церковной среде, сознательное противление соборным решениям и принятие не установленного ему титула, преосвященного Филарета (Панку) исключить из состава епископата ПЦУ", – постановил синод.

Дальнейшую судьбу епископа Филарета будет решать Румынская православная церковь.