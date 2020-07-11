В Николаеве "свободовец" получил огнестрельное ранение головы, – СМИ

По данным местных изданий, речь идет о руководителе Николаевской областной организации ВО "Свобода" Демиде Губском

Сегодня утром, 11 июля, в Николаеве с тяжелым огнестрельным ранением в голову госпитализировали местного активиста. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Николаевской области.

Полиция узнала о случавшемся в 7:45, когда им об этом сообщили медики. Раненному мужчине 33 года, его в больницу доставили с собственной квартиры.

В органах говорят, что мужчина – активист общественной организации, а местное издание Преступности.Нет пишет, якобы речь идет о главе Николаевской областной организации ВО "Свобода" Демиде Губском.

Сейчас медики борются за жизнь мужчины, следователи устанавливают обстоятельства произошедшего.