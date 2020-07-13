Предполагаемый виновник автоаварии десять лет назад сбил насмерть женщину.

В результате смертельной автоаварии на Старообуховской трасе, которая произошла вечером 12 июля, количество погибших увеличилось до четырех человек. В больнице умер 10-летний мальчик, за жизнь еще одного 12-летнего ребенка борются врачи. Все погибшие члены одной семьи, ехавшие в одной машине, сообщил Киев Оперативный.

Также, по данным издания, участником смертельного ДТП был мужчина, который ехал на чужом автомобиле Mercedes.

"За рулем Mercedes с госномером AI0999HB находился господин Антон Желепа. ...По нашей информации, господин Желепа работал на даче у владельца Mercedes. Через 20 минут после ДТП автомобиль был подан в розыск как похищенный", – говорится в сообщении.

По данным активистов, Желепа находится в больнице и будет задержан правоохранителями.

"Киев Оперативный" утверждает, что в 2010 году Желепа уже был участником "точно такого" ДТП, в котором погибла женщина.

"Отбыл наказание, вышел – и опять", – сказано в посте.

Напомним, что Желепа в момент ДТП находился в состоянии алкогольного опьянения. Драгер показал 1,3 промилле.

12 июля на трассе под Киевом Mercedes врезался в Hyundai, в котором ехала семья из пяти человек. На месте аварии сразу погибли оба взрослых и восьмилетняя девочка.