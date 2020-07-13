Зеленский отреагировал на ДТП в Конча-Заспе и призвал принять новый законопроект

Законопроект направлен на усиление ответственности за смертельные ДТП в состоянии алкогольного опьянения

Президент Владимир Зеленский подчеркнул необходимость принятия законопроекта №2695 об усилении ответственности за смертельные ДТП в состоянии алкогольного опьянения. Главу Украины цитирует пресс-служба ОП.

"Этот законопроект чрезвычайно важен. Законодательная ответственность за такие случаи – это гарантия того, что государство стоит на защите безопасности каждой семьи и каждого украинца", – говорит Зеленский.

Проектом закона предлагается увеличить штрафы за вождение в нетрезвом виде, ввести штрафы за уход с места ДТП. В целом, законопроект уменьшает поле для манипуляций с целью избежания ответственности, отмечают в МВД.

Заявление Зеленского прозвучало на фоне вчерашнего ДТП в Конча-Заспе, в результате которого погибли два взрослых и двое детей. Еще один ребенок находится в больнице в критическом состоянии.

Также СМИ напоминали, что в Украине отменили уголовную ответственность за вождение в нетрезвом виде: Зеленский подписал новый законопроект №3314, который предусматривает отмену уголовного наказания за вождение в нетрезвом виде.

Согласно новому закону, подписанному президентом 2 июля, нетрезвых водителей будут наказывать как за административное правонарушение. Документ предусматривает только увеличение штрафов.