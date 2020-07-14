Криклий рассказал, в каких странах и на каких условиях украинцы могут провести отпуск

Украинцев с туристическими целями уже принимают Турция, Египет, Албания, Хорватия и Черногория. Каждая из них имеет свои условия въезда из-за пандемии коронавируса.

Украина при возвращении из этих стран также предъявляет разные требования. Сводную актуальную информацию предоставил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

Турция – въезд и возвращение без ограничений.

Египет. Въезд без ограничений. Возвращение – обязательная 14-дневная обсервация/самоизоляция или отрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19 по прибытию.

Албания – такие же условия, как для Египта.

Хорватия. Въезд – 14-дневная самоизоляция или отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного в течение последних 48-и часов (считая от времени взятия забора до прибытия на пограничный переход). Возвращение – без ограничений.

Черногория. Въезд – без ограничений при организованном прибытии самолетом на условиях, предусмотренных Министерством устойчивого развития и туризма. Для пассажиров наземного транспорта – обязательный отрицательный результат ПЦР-теста, который сделан в течение 72-х часов до пересечения границы. Возвращение – обязательная 14-дневная обсервация/самоизоляция или отрицательный результат ПЦР-теста по прибытию.

В аэропортах "Борисполь" и "Львов" будут размещены лаборатории для ПЦР-тестов. Там можно сдать материал для теста, а его результат будет готов через 24 часа. Он автоматически передается сначала в Центр общественного здоровья, а затем – в приложение "Дій вдома".

Тест оплачивается исключительно онлайн.

Напомним, карантин установлен в Украине до 31 июля.

14 июля Евросоюз должен пересмотреть свои "красный" и "зеленый" списки стран. Но по словам министра ностранных дел Дмитрия Кулебы, говорить о снятии для украинцев ограничений на въезд в ЕС можно будет после того, как заболеваемость в Украине будет или меньше, или равной средней по союзу.