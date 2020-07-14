Во Львове разрешили работу отелей и детских садов

Комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС Львова приняла ряд решений для ослабления карантина.

Об этом сообщает пресс-служба Львовского горсовета.

Согласно критериям постановления Кабмина, Львовская область может перейти к следующему этапу ослабления карантинных мер, поэтому было принято решение разрешить работу дошкольных учебных заведений всех типов и форм собственности с 17 июля.

"Также мы разрешили работу инклюзивного-ресурсных центров Львова для проведения коррекционной и психологической помощи, необходимой для детей. Мы предлагаем открыть их с 15 июля", – сказано в сообщении.

С 15 июля разрешить работу заведениям, которые предлагают свои услуги по размещению.

Под запретом остается работа театров и кинотеатров, детских учреждений отдыха и оздоровления.

Напомним, у 11 сотрудников областного лабораторного центра МОЗ во Львове обнаружен COVID-19. Шесть человек госпитализированы, пятеро отправлены на самоизоляцию.