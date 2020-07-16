Дмитрий Шпаков, президент AB InBev Efes: "Конкурировать с собой вчерашним и выигрывать"

Когда речь идет о лидерстве, сознание рисует руководителя, который, как маяк, указывает направление движения всей команды и задает вектор ее развития. Лидером может быть человек, чьи интересы значительно шире собственных, потому что развитие и самореализация сотрудников волнуют его не меньше. О современном лидерстве, успехе и самоотдаче каждого в команде говорим с президентом АВ InBev Efes Дмитрием Шпаковым, одним из победителей рейтинга топ-менеджеров Украины.

Какими качествами должен обладать современный лидер, чтобы управлять бизнесом? Зависит ли успех бизнеса от успеха руководителя?

— Саморазвитие, самодисциплина, самореализация. По моему мнению, это три основных качества современного лидера. За каждым из этих слов кроются годы работы, стремлений и планов. С каким бы хорошим базовым образованием ты ни пришел в бизнес, нужно быть готовым постоянно учиться и развиваться. Я стараюсь максимально использовать все возможности, чтобы получить дополнительные навыки, учусь у лучших в своем деле, анализирую, каких знаний мне не хватает на данном этапе. Когда-то я понял, что мне не хватает скорости реакции и умения адаптироваться к изменениям. Я много работал над тем, чтобы развить эти качества.

Самодисциплина позволяет четко понимать свои цели и идти к их осуществлению. Она необходима для четкой организации рабочего процесса. Самореализация — это постоянный рост над собой, поиск новых целей и неординарных решений. Мне не интересно конкурировать с другими, мне интересно конкурировать с собой вчерашним и всегда выигрывать.

Мой успех неотделим от успеха моей компании. Как руководитель я направляю и координирую работу своей команды, вдохновляю и помогаю. Но секрет этого успеха именно во взаимодействии и самоотдаче каждого из нас.

Какова роль топ-менеджера в построении команды? Как организовать ее работу и мотивировать?

— Топ-менеджер может быть руководителем, а может быть лидером. Принципиальная разница между этими двумя понятиями в том, что руководитель рассказывает, как нужно делать, а лидер показывает пример и делает все вместе с командой. Я считаю, только лидер может сплотить всех сотрудников и запрограммировать их на успех. Бывает так, что человека достаточно перевести на новую должность, чтобы он раскрылся по-новому и начал гореть своим делом. Именно люди — главная наша сила, поэтому мы ценим их и делаем все, чтобы они могли реализовать свой потенциал и получали достойное вознаграждение.

Что помогает вам находить новые эффективные идеи и инструменты для развития компании?

— Постоянное стремление «выше, дальше, сильнее» — одна из базовых черт моего характера и один из главных принципов работы нашей компании. Мы никогда не останавливаемся на достигнутом. Мы принимаем изменения, идем на разумные риски и учимся на собственных ошибках. Мир постоянно развивается, если ты внимателен к нему и хочешь быть в авангарде, идеи приходят сами или в нужное время с нужными людьми.

Другой ключевой принцип нашей компании заключается в том, что потребитель — наш босс, и его интересы превыше всего. Его надо не просто слушать, а слышать, уметь проанализировать собранную информацию о его предпочтениях и быть готовым их удовлетворить. А для этого нужно не бояться быть новатором.

Ваши рекомендации тем, кто хочет добиться успеха в управлении бизнесом

— Не бойтесь мечтать масштабно, рисковать, выходить за рамки. Будьте целеустремленными и разрабатывайте четкие планы действий, правильно расставляйте приоритеты. Прислушивайтесь к мнениям и настроениям своей команды, уважайте и мотивируйте ее. Будьте примером во всем, ведь лидер, который излучает уверенность, энергию, компетентность, полное включение в свою работу, вдохновляет и стимулирует выкладываться по максимуму. Тогда успех вашего бизнеса будет только вопросом времени — ближайшего времени.