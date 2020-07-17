Благотворительная инициатива NEWSONE: телеведущие сделали букеты для врачей

Отметить экватор лета, подарив позитивные эмоции другим, вдвойне приятней – решили ведущие топового украинского новостного телеканала. Совместно с опытными флористами, они сделали уникальные букеты и вручили их врачам киевского Охматдета.

«Цветы – это всегда праздник. Мы решили не ждать особого повода и поделится позитивом с людьми, которым очень нужна энергия для ежедневной работы. Хочется, чтобы они хоть немножко почувствовали лето», – прокомментировала событие ведущая NEWSONE Алена Зинченко.

Каждый букет вышел уникальным, ведь на красочном мастер-классе от компании «Украфлора» ведущие делали индивидуальные цветочные композиции, используя разные цветы.

«Это не только красивые, но и энергетически заряжение букеты. Подбирая разные растения, я вкладывала в композицию глубокий эмоциональный посыл, сначала узнав подробнее о значении каждого цветка. Особенно приятно было видеть реакцию врачей на эти букеты», -- поделилась впечатлениями ведущая новостей на NEWSONE Татьяна Будь.





Чтобы сделать идеальный букет, очень важно хорошо понимать, для он. Точно знала, какие цветы выбирать для своей композиции ведущая утра на NEWSONE Виктория Панченко: «Я собирала букет для своей мамочки. Она у меня врач и не понаслышке знает, как сейчас непросто приходится медработникам».

Вся команда телеканала NEWSONE выражает искреннюю благодарность украинским врачам. Мы ценим и уважаем вашу работу!

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