Водительские права теперь нужно получать по обновленным правилам

С 17 июля в Украине изменены порядки выдачи прав и сдачи водительских экзаменов.

Вступил в силу приказ МВД от 22 мая 2020 года №408, утвердивший новые инструкции: о порядке приема экзаменов для получения прав и о фото- или видеофиксации во время сдачи экзаменов. Об этом сообщил Главный сервисный центр МВД.

Что изменилось:

при открытии категорий ВЕ, С1Е, СЕ, D1E и DE можно подтвердить наличие навыков управления по любой из категорий В, С1, С, D1 и D;

максимально допустимый перерыв в навыках вождения увеличен до трех месяцев;

подтвердить навыки управления можно документом на право собственности транспортного средства супруга и документами, подтверждающими аренду, лизинг, а также временным регистрационным талоном;

в случае открытия двух и более категорий сдается один теоретический экзамен по билетам высшей категории;

продолжительность каждого этапа проведения практического экзамена: на площадке – не менее 10 мин, на дороге – не менее 20 мин, а в целом – не более часа;

на протяжении каждого экзамена проводится непрерывная фотовидеофиксация;

результаты экзаменов можно обжаловать в течение 10 рабочих дней.

На сайте Главного сервис-центра можно ознакомиться с экзаменационными маршрутами, а также проверить свои знания ПДД на онлайн-тренажере.