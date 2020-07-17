Продаж готелю «Дніпро» і важливість приватизації держмайна

Столичний готель «Дніпро» — більше не державна власність. 15 липня заклад купили на аукціоні, що пройшов у системі ProZorro. На торгах виграла компанія «Смартленд» — її ставку в 1,1 млрд гривень не переплюнули. Притому стартова сума була меншою в 14 разів — просили 80,9 млн гривень. Такий божевільний попит говорить про одне: приватизація держмайна — відмінне джерело доходу для України.

Однак постає запитання: яке майбутнє чекає готель? Побоювання, що заклад знесуть або переобладнають у торговий центр, розвіяли жорсткі правила для нового власника. «Смартленд» зобов’язана залишити в будівлі мінімум 100 номерів, зберегти слово «Дніпро» (Dnipro) у назві та не втратити чотири зірки. Співробітники також поза загрозою — найближчі півроку колективу не можна урізати зарплати. А ще на плечі власника «бонусом» звалилися борги — їх потрібно погасити в перші 6 місяців роботи.

Хороша новина: у «Смартленда» чиста репутація. За 6 років роботи (з 2013 року) компанія не мала жодних проблем із законом. До того ж вона українська — ніякого «іноземного» впливу, що «знаходять» видання, ласі до сенсацій та скандальних матеріалів. Дивно, але чомусь ніхто з них не згадує про те, що завдяки подібним компаніям у країні збільшується кількість робочих місць.

Крім того, «Смартленд» відмінно зарекомендувала себе у сфері експлуатації нерухомого майна (з акцентом на готелі). Та й статутний капітал у 11 млн гривень вселяє довіру. Під крилом компанії у «Дніпра» великі перспективи, з чим згоден і Президент Володимир Зеленський. Глава держави написав на своїй сторінці в Facebook:

«Переможцю торгів — новому власнику готелю «Дніпро» — бажаю, щоб ця чудова будівля в центрі Києва виправдала його інвестиції, принесла прибуток і стала справжньою окрасою нашої столиці та бажаною локацією для її гостей. Переконаний, держава не повинна конкурувати з бізнесом у тому, що бізнес зазвичай робить краще, у цьому випадку — керує готелями».

Думку Зеленського поділяє і Денис Шмигаль. Приватизацію готелю прем’єр прокоментував так:

«Україна здійснила першу справді вдалу приватизаційну угоду за багато років. Початкова ціна готелю «Дніпро» склала 80 млн гривень, а в результаті відкритих і чесних торгів зросла до 1,1 млрд гривень».

«Дніпро» побудували 1964 року. У будівлі — 186 номерів, 12 поверхів і 56 паркувальних місць. Загальна площа становить 13 тисяч квадратних кілометрів. До речі, завдяки ProZorro з молотка пішов не лише готель. За кілька років існування системи в ній провели майже 8000 торгів. У підсумку бюджет України поповнився на 2,7 млрд гривень. Аукціони принесуть ще, бо державі вкрай необхідне подібне джерело доходу — особливо в кризовий період карантину.