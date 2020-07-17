В повестку дня внеочередного заседания Рады 21 июля включены 20 проектов законов и постановлений

Внеочередное заседание Верховной Рады откроется в 12:00 21 июля. На нем депутаты должны рассмотреть законопроекты:

о корректировке "зеленого" тарифа (№ 3658);

о финансовом обеспечении восстановления института специалистов по социальной работе для обнаружения и сопровождения семей (лиц), которые находятся в сложных жизненных обстоятельствах (№ 3807);

об оборонных закупках (№ 2398-д);

о внесении изменений в закон о публичных закупках для создания предпосылок для устойчивого развития и модернизации отечественной промышленности (№ 3739);

об управлении отходами (№ 2207-1-д);

о разведке (№ 2412-д);

о субъектах, на которых распространяется действие антикоррупционного законодательства (№ 3355-1);

об усилении охраны и защиты прав на торговые марки и промышленные образцы и борьбы с патентным троллингом (№ 2258)

о реформе патентного законодательства (№ 2259);

об осуществлении уголовного производства в суде первой инстанции коллегией судей (№ 2456);

о господдержке инвестиционных проектов со значительными инвестициями (№ 3760);

о стабилизации функционирования системы общеобязательного государственного социального страхования (№ 2275);

об основах молодежной политики (№ 3718);

о поддержке и повышении международной конкурентоспособности отрасли видео- и кинопроизводства (№ 3060);

о сельскохозяйственной кооперации (№ 0856).

Также депутаты должны рассмотреть проекты постановлений, которые запрещают спикеру подписывать недавно принятые законы:

о легализации азартных игр;

о металлоломе;

о функционировании электронного кабинета и упрощении работы физических лиц-предпринимателей.

В повестку дня также включен проект постановления Верховной Рады об образовании и ликвидации районов (№ 3650), который был принят 17 июля, и само постановление уже подписано.

Напомним, 17-го июля Разумков объявил третью сессию Верховной Рады IX созыва закрытой. Четвертая сессия стартует 1 сентября, однако на каникулах депутаты будут собираться на внеочередные заседания. Ближайшее из них и состоится 21 июля.