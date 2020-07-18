Под Одессой – смертельное ДТП. 6 человек погибли, трое – в больнице
На трассе Одесса – Рени лоб в лоб столкнулись ВАЗ и Mitsubishi. Все пассажиры и водитель "восьмерки" погибли
Сегодня утром, 18 июля, на трассе Одесса – Рени на большой скорости столкнулись два автомобиля. В результате аварии погибли 6 человек, еще трое госпитализированы. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
Среди тех, кого забрали медики, – ребенок 2018 года рождения.
Лобовое столкновение ВАЗ'а и Mitsubishi произошло у села Сафьяны. Все пассажиры и водитель "восьмерки" погибли, еще двое погибших ехали на Mitsubishi.
Для того, чтобы вытащить тела погибших из автомобилей, понадобилась помощь спасателей.
Фото: dumskaya.net