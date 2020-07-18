На трассе Одесса – Рени лоб в лоб столкнулись ВАЗ и Mitsubishi. Все пассажиры и водитель "восьмерки" погибли

Сегодня утром, 18 июля, на трассе Одесса – Рени на большой скорости столкнулись два автомобиля. В результате аварии погибли 6 человек, еще трое госпитализированы. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Среди тех, кого забрали медики, – ребенок 2018 года рождения.

Лобовое столкновение ВАЗ'а и Mitsubishi произошло у села Сафьяны. Все пассажиры и водитель "восьмерки" погибли, еще двое погибших ехали на Mitsubishi.

Для того, чтобы вытащить тела погибших из автомобилей, понадобилась помощь спасателей.

Фото: dumskaya.net