Ракетный эсминец ВМС США USS Porter вечером 19 июля прошел пролив Босфор и вернулся в акваторию Черного моря, где примет участие в 20-х международных учениях Sea Breeze.

Ранее пресс-служба 6-й оперативного флота США сообщила, что корабль, оснащенный крылатыми ракетами Tomahawk и системой ПРО Aegis, направляется в Черное море для "укрепления региональной морской стабильности и участия в двадцатых по счету совместных американо-украинских учениях Sea Breeze 2020".

Эсминец USS Porter проходит Босфор / Фото: twitter.com/YorukIsik

USS Porter — это уже пятый американский военный корабль, который заходит в Черное море с начала года.

Всего в Sea Breeze 2020 будут задействованы 27 боевых кораблей, 19 самолетов и две тысячи военнослужащих из девяти стран-членов НАТО и партнеров альянса, в том числе из США, Болгарии, Франции, Грузии, Норвегии, Румынии, Испании, Турции и Украины. Стартуют учения 20 июля.

В учениях Sea Breeze помимо эсминца с американской стороны будет участвовать патрульный противолодочный самолет ВМС США P-8.

В прошлый раз USS Porter зашел в Черное море 17 июня для участия в совместных учениях с румынским фрегатом ROS Regina Maria, турецким ракетным корветом TCG Kinalida и болгарским малым противолодочным кораблем BGS Reshitelni. 7 июля корабль покинул акваторию Черного моря.

"Возвращение эсминца USS Porter в Черное море подтверждает приверженность 6-го флота и ВМС США нашим союзникам и партнерам по НАТО. Наше участие в многонациональных учениях, таких как Sea Breeze, является реальной демонстрацией решимости США в отношении коллективной защиты Европы", — заявил командующий 6-м оперативным флотом США вице-адмирал Джин Блэк.

Согласно конвенции Монтре, корабли нечерноморских стран могут находиться в акватории Черного моря не более 21 суток.

USS Porter, наряду с эсминцами ВМС США USS Donald Cook, USS Roosevelt и USS Ross, размещен на постоянной основе в Европе на испанской военной базе в Роте.