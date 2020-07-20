Перестрелка в ночном клубе Харькова: двое мужчин ранены в грудь

Полиция ищет свидетелей перестрелки в харьковском ночном клубе Panorama, которая случилась вечером в воскресение, 19 июля. Возбуждено уголовное дело.

Двое мужчины 37 и 27 лет доставлены в больницу с огнестрельными ранения грудной клетки. Об этом сообщают в Нацполиции.

Как сообщили правоохранители, инцидент произошел в переулке Костюринский, 2. По этому адресу находится ресторан и ночной клуб Panorama.

Единственное фото, которое удалось сделать свидетелю перестрелки

"Во время потасовки неизвестный пострелял двоих то ли "погранцов", то ли СБУшников. У одного - огнестрельное ранение грудной клетки, у другого - грудной клетки и плеча. Фото не разрешили делать", - сообщил свидетель, пишет издание Newsroom.

Полиция возбудила уголовное дело по ч.4 ст. 296, за хулиганство с применением огнестрельного или холодного оружия. Санкция статьи – от трех до семи лет лишения свободы.

Кроме того, Нацполиция отрапортовала о заведении еще одного дела – по ч.1 ст.325 УК Украины, то есть за нарушение санитарно-эпидемиологических норм. Вторая статья, очевидно, связана с тем, что клуб работал ночью в нарушение карантина.

"Следственно-оперативные действия продолжаются", - добавили в полиции. И попросили всех, кто мог видеть, что произошло, сообщить правоохранителям.