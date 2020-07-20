НАБУ проводит обыски у подельников Новака по делу о хищениях в Укравтодоре

Обыски проходят в Киеве, во Львове, а также в Польше. Операцией занимается международная следственная группа.

Национальное антикоррупционное бюро Украины сообщило о масштабных обысках по делу о расхищения средств на дорожном строительстве под руководством бывшего главы "Укравтородора" Славомира Новака.

Операция проводится совместно с САП и Центральным антикоррупционным бюро Польши.

Обыски проводятся в офисах "Укравтодора", компаний-участниц тендеров государственного агентства, а также по месту жительства предполагаемых участников преступной группы, отметили в НАБУ. Кроме того, обыскивают возможных участников группы среди граждан Польши.

Напомним, Центральное антикоррупционное бюро Польши задержало экс-министра транспорта Польши, бывшего председателя правления "Укравтодора" Славомира Новака.