Комету Неовайз получилось сфотографировать в Старом селе, в Пустомытовском районе, на Львовщине. Об этом сообщает УНИАН.

Это одна из немногих комет, которую можно увидеть невооруженным глазом в XXI веке. Она удаляется от Солнца и максимально приблизится к Земле 23 июля. Важно, что никакой угрозы она не представляет. Она пролетит за 103 миллиона километров от нашей планеты.

Комету можно увидеть после заката и незадолго до рассвета. Для этого нужно смотреть чуть выше горизонта по направлению к северу, северо-востоку. Если вам посчастливится увидеть Неовайз, вы заметите, что она выглядит неподвижной и не слишком большой. Все дело в огромном расстоянии.

В следующий раз комета окажется поблизости от Земли лишь через 6800 лет.

Отметим, что кометы представляют собой небольшие небесные тела, которые вращаются вокруг Солнца. Они состоят изо льда, пыли и камней. Приближаясь к Солнцу, кометы начинают таять, образуя хвост из газа и пыли. Именно благодаря этому их бывает видно с Земли.