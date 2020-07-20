Кэшбэк: экономия на покупках, даже если нет распродаж

Десяти лет хватило онлайн магазинам, чтобы потеснить наземные аналоги, забрав у них часть постоянной аудитории. Выбирать и покупать в Сети удобнее, а если знать некоторые хитрости, то еще и гарантированно выгоднее.

Шопинг в интернете выгоден по ряду причин. Покупать и экономить помогут закрытые распродажи, доступные только на сайте, разнообразие бонусных программ для лояльных клиентов, подарки при покупке на определенную сумму и так далее. Не стоит забывать и о выгоде, которую предложит любой популярный кэшбэк сервис.

Откуда берутся скидки?

Казалось бы, как ресурс может предлагать возврат части средств от совершенных покупок на страницах стороннего магазина? Тем более, если акций и распродаж в этом онлайн магазине сейчас попросту нет.

Все просто. Кэшбэк сервис договаривается с торговой площадкой на небольшую дополнительную скидку «для себя». Затем он «приводит» к продавцу клиентов, предлагая им часть этой скидки в виде кэшбэка, а часть забирает себе в виде вознаграждения.

Все в выигрыше

Несмотря на то, что кэшбэк, как правило, составляет около 2-4%, редко 5%, рядовым завсегдатаям онлайн бутиков он выгоден. Во многом потому, что для его получения ничего не нужно делать – просто перейдите на сайт магазина со страницы кэшбэк сервиса и делайте покупки без ограничений. Затем выведите полученные в виде возврата с покупок деньги на карту или телефон.

Для магазинов, в том числе сетевых, упомянутые сервисы – это возможность за умеренную скидку получить тысячи довольных клиентов. Да и сервис в накладе не остается – он получает свою часть прибыли, пусть и в виде меньшего процента, чем кэшбэк, но и объема заказов оперирует большими.

Двойной кэшбэк и рефералы

Существуют различные мифы о cashback сервисе. Например, некоторые потребители думают, что игра не стоит свеч. Возможно, если вы делаете 1-2 покупки в Сети в месяц, так оно и есть, но и в этом случае несколько долларов дополнительной экономии не будут лишними.

Кто-то полагает, что кэшбэк стоит считать доходом, а значит, платить с него налог государству. Однако если кэшбек позиционируется как скидка или бонус, то налог с нее обычно не платится.

А вот двойной кэшбэк и заработок на рефералах – это правда. В первом случае вы получаете двойной возврат средств – и с помощью специализированного сервиса, и расплачиваясь картой со своим кэшбэком (условия зависят от банка). Во втором случае вы привлекаете на страницы сервиса пользователей, которые «закрепляются» за вами, и с каждой их покупки вы получаете небольшой процент вознаграждения.