Зачем мне отслеживать посылку по трек-номеру?

Для старшего поколения процесс отправки и получения отправлений подразумевает томительное ожидание, пока в почтовом ящике не появится долгожданное извещение о прибытии груза в ближайшее отделение.

Однако кроме морально устаревшего подхода «просто сидеть в неведении» есть более удобный способ, как следить за тем, где в данный момент находится ценная посылка или письмо. Это – мониторинг с помощью трек-номера.

Куда водить этот номер?

Есть три варианта отслеживания по номеру, который должен предоставить либо продавец, либо перевозчик. Первый – на сайте транспортной службы (не подходит, если по пути следования груз перевозят разные компании). Второй – на сайте магазина (информация обновляется медленно, некоторые пункты регистрации пропускаются).

Третий вариант – отслеживания с помощью трек-номера на страницах специализированных сервисов вроде Posylka.net, которая сотрудничает более чем с 800 почтовыми службами по всему миру. У сервиса, кстати, есть приложение для мобильных устройств и расширение для браузера – удобно, если вы отправляете/получаете много посылок.

Последний вариант комфортнее и быстрее всего, так как с его помощью отслеживают и посылки внутри страны, и отправления из-за рубежа.

Зачем нужен трек-номер?

Показательный пример – оплаченный заказ, сделанный на иностранной торговой площадке, например Алиэкспресс. Вы сможете отследить посылку с AliExpress, а не просто ждать, пока она дойдет, и дойдет ли вообще – особенно если заказ был сделан в период пиковых нагрузок и распродаж. Зачем?

Во-первых, чтобы планировать свое время и знать, когда вы получите ценное письмо, груз или товар. Не дожидаясь, пока вам придет SMS о прибытии посылки на почту или терминал транспортной компании, вы можете узнать, когда фактически груз будет в конечном пункте следования.

Во-вторых, чтобы отслеживать проблемы, которые могут возникнуть в пути. Например, если посылка застрянет на сортировочном пункте или границе, вы будете знать это и попросите продавца продлить срок безопасной сделки. Если посылка потеряется, доказать свою правоту и потребовать возврат средств, имея трек-номер, будет проще.

В-третьих, чтобы отслеживать мошенников и недобросовестных продавцов, которые не отправляют товар, затягивают с отправкой, ждут истечения срока безопасной сделки, чтобы присвоить ваши деньги.

Если отправитель не дает трек-номер или дает номер с ошибкой, если проверка на специализированном мониторинговом сервисе показывает, что посылка застряла на границе, сортировочном пункте на 10 и более дней или двигается слишком медленно – это повод открыть спор.