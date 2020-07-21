Суд закрыл дело "пловца из Гидропарка"

Днепровский райсуд Киева закрыл административное дело против Валентина Бурьянова, которого в первый день жесткого карантина полицейские задержали в столичном Гидропарке и ему грозил штраф в 17 тыс. грн за нарушение режима карантина.

О решении суда сообщил в Facebook сам Бурьянов. Теперь он намерен привлечь к ответственности полицейских, которые неправомерно задержали его и составили протокол.

Напомним, 6 апреля в Гидропарке несколько мужчин хотели попасть на спортплащадку, но этому помешала полиция. Полицейские перекрыли подход к мосту, который ведет к площадке, поэтому один из спортсменов решил добраться до нее вплавь. Полицейские (около 10 человек) задержали его.

В Нацполиции Киева сообщили, что составили на двоих участников происшествия админпротокол по ст.44-3 (нарушение правил карантина). Самих же спортсменов доставили в Днепровское управление. Также полицейские уточнили, что один из мужчин находился на улице без средств индивидуальной защиты, а второй – без документов.

15 апреля Днепровский райсуд вернул в полицию админпротокол на Бурьянова, так как он был составлен с многочисленными нарушениями.