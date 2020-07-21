В Украине в 2020 году родятся 280 тысяч детей, – Госстат

Продолжается падение рождаемости, начавшееся в 2012 году.

Численность населения Украины на 1 июня 2020 года составила 41785,8 тыс. человек. В течение января – мая она уменьшилась на 116,7 тыс. человек, сообщил Госстат.

Остается существенным превышение числа умерших над числом рожденных: на 100 умерших приходится 48 живорожденных.

Значительно снизилось количество летальных исходов: 239 967 в сравнении с 260 934 год назад за этот же период..

Число детей, рожденных до конца 2020 года, может составить 280 тысяч. В 1991 года в Украине родились 631 тысяча детей.

Напомним, омбудсмен Людмила Денисова обратилась к главам Нацполиции, МОЗ и Минсоцполитики по поводу ситуации с новорожденными от суррогатных матерей, которые находятся в киевском отеле.

Глава комитета Верховной Рады по вопросам соцполитики Галина Третьякова ("Слуга народа") заявила, что в семьях, которые рожают детей ради получения соцпомощи, появляются "дети очень низкого качества".