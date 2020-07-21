Луцкие заложники: связь с водителем автобуса пропала еще в девять утра

Об этом рассказали на Луцкой автостанции №1

Стало известно, когда пропала связь с водителем автобуса, который сейчас захвачен неизвестным, угрожающим его взорвать. Об этом пишет Volyn Post.

Автобус ехал из Ковеля из Луцк в направлении сел Марьяновка и Красиловка Гороховского района. В Луцке на этот маршрут продали только два билета, однако водитель вероятно подбирал людей и по дороге без билетов.

Из Луцка транспорт отправился в 8:20 утра. Диспетчер на Луцкой автостанции №1 сказала, что с 9:20 с водителем транспорта нет связи.

"Сами не знаем, что происходит, с 9:20 даже сестра к водителю дозвониться не может", - рассказала диспетчер.

Антон Геращенко подтвердил эту информацию, потому что, по его словам, именно в 9:25 мужчина, захвативший автобус, позвонил в полицию и сообщил об этом, назвавшись Максимом Плохим.

Ранее стало известно из стрима журналиста "Громадське Інтерактивне Телебачення", что мужчина, захвативший автобус и его пассажиров, не ветеран АТО.

Также в полиции заявили, что его личность установлена и сейчас с мужчиной ведут переговоры, но на контакт он не идет. В Луцк вылетел министр МВД Арсен Аваков.