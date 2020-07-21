Стало известно настоящее имя луцкого террориста

Мужчину, который захватил рейсовый автобус с заложниками в Луцке зовут Кривош Максим Степанович. "Максим Плохой" - это его псевдоним.

"Мужчина отсидел несколько сроков в местах лишения свободы. Именно там он и написал свою книгу "Философия преступника", - сообщило информагентство "Волынские Новости", ссылаясь на собственные источники.

Фото : Волынские Новости

По данным информагентсва: "Он часто бывал в Луцке, имеет много знакомых и даже после выхода из тюрьмы находился в поле зрения полиции. По словам людей, которые его опознали, мужчина производил впечатление адекватного человека, правда странного. Он часто менял номера телефонов и мало говорил о себе конкретной информации".

Сообщается также, что Максим Кривош родом из Луцка, вырос на улице Дружбы народов. Отец работал или еще работает в политехе, мама погибла в ДТП. Кроме того указано, что в Луцке проживает его брат.

В то же время советник главы МВД Зорян Шкиряк в эфире телеканала "Украина 24" сообщил, что Максим Кривошей родился в в 1975 году на территории России.

Позже замглавы МВД Антон Геращенко подтвредил, что Кривош - уроженец поселка Гай, Оренбургской области Российской Федерации

По информации издания "Сила правді", книга "Философия преступника" скорее всего автобиографичесого содержания и содержит реальные факты из жизни автора.

В своей книге Максим Кривош пишет, что рос в семье интеллигентов, но в детстве насмотрелся боевиков и "решил стать крутым", в связи с чем в 11 классе был задержан на рынке с ружьем, однако благодаря связям отца дело закрыли. Кроме того, автор рассказывает, что учился в духовной семинарии, но через несколько месяцев разочаровался в церкви. Также Кривошей описывает, как был осужден на восемь лет лишения свободы за создание и управление бандой, наказание отбывал на Львовщине.

Ранее Департамент уголовного розыска МВД на своем Telegram-канале сообщил, что Максим Кривошей принудительно лечился в психиатрической больнице. UPD: Арсен Аваков опроверг эту информацию