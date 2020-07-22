В МВД рассказали о дальнейшей судьбе Максима Плохого

Стало известно, где сейчас находится луцкий террорист и что его ожидает

Террористу Максиму Кривошу, представившемуся как Максим Плохой, объявлено подозрение сразу по нескольким статьям.

Об этом сообщили в эфире "Сниданка с 1+1", со слов заместителя министра внутренних дел Антона Геращенко.

Сегодня Максиму Плохому будут выбирать меру пресечения. По словам Геращенко, с огромной вероятностью это будет именно содержание под стражей. В дальнейшем сторона обвинение будет требовать для Кривоша пожизненного заключения, отметил Геращенко.

Кривошу предъявлены обвинения в терроризме, захвате заложников, а также в незаконном хранении оружия.

"Я уверен, что суд не выберет ни одну мера пресечения, кроме содержания под стражей. Далее его ждет суд. Он получит длительный срок заключения. Во время захвата никто не погиб, то суд, думаю, это учтет. Впрочем, максимальная санкция - это пожизненное лишение свободы. Дальше слово за судом", - сказал Геращенко.

Как известно, на Кривоша открыто уде два уголовных производства, полицией - по ч. 2 ст. 147 Уголовного кодекса Украины (захват заложников), Службой безопасности Украины - по ч. 1 ст. 258 УК (теракт).

Напомним, вчера 44-летний дважды судимый Максим Кривош с огнестрельным оружием и гранатами захватил в Луцке автобус с 13 пассажирами и выдвинул требования к высшему руководству страны. После более 10-ти часового сопротивления Кривош добровольно сдался полиции.

Кроме того, Геращенко объяснил, почему спецназ прибыл уже после задержания луцкого террориста.