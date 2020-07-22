Если мне доведется умереть. Что известно об исчезновении и гибели волонтера Алексея Кучапина

В Киеве найден мертвым волонтер, руководитель организации "Дом милосердия" Алексей Кучапин. Шесть дней назад он исчез при странных обстоятельствах, его аккаунты в волонтерских группах были удалены, исчез доступ к сайту "Дома". Друзья и родные били тревогу: активист, который занимался помощью бездомным, получал угрозы.

Пропал при странных обстоятельствах

Друзья и родные получили от Алексея сообщение: уезжаю в Днепр на машине от BlaBlaCar. Немного удивились, а когда оказалось, что волонтер не выходит на связь, встревожились. Когда оказалось, что все средства связи отключены, а сервис поиска попутных машин сообщил, что к ним заявка от такого человека не поступала, начали активные поиски.



21 июля полиция объявила Кучапина в розыск. Еще через день соратник по благотворительной деятельности, священник Захария Керстюк разместил в сети сообщение: "Лешу нашли, мертвым! У нас шок!".

На 90% естественная смерть

Тело Алексея Кучапина – как записано в полицейской сводке, "жителя Деснянского района, которого разыскивали с 16 июля", было найдено 22 числа в съемной квартире в Днепровском районе столицы. "Да, это он – Алексей Кучапин. Его тело найдено в съемной квартире в Киеве. При нем были документы. 90% – это естественная смерть, но еще сегодня будет вскрытие тела, тогда мы уже официально сможем назвать причину смерти. Сейчас ждем родственников и близких для опознания тела", – комментирует пресс-офицер Деснянского управления полиции Киева Наталья Федоровская. Внешних признаков насильственной смерти нет.

Слова о естественной смерти не очень согласуются с отключенным телефоном, удалением информации из интернета, а главное – с многочисленными угрозами, которые, по словам соратников Алексея Кучапина, поступали чуть ли не на регулярной основе.

Конфликтовал с чиновниками и силовиками

Священник Захария Керстюк, соратник Кучапина по благотворительной деятельности, упоминает о том, что волонтер "критиковал Социальный департамент КМДА за то, что они отмывали деньги на помощи бездомным, а помощи никакой во время карантина не оказывали", "пытался возвращать отобранные у бабушек и инвалидов квартиры"...

Еще одной горячей точкой был для добровольцев железнодорожный вокзал в Киеве: там, мягко говоря, не удалось найти общий язык с полицией. Описания и даже видео стычек с полицией можно найти в Instagram-аккаунте благотворительной организации bezdomnie.ua

Видео: bezdomnie.ua

"Дом милосердия" – некоммерческая организация, которая занимается помощью обездоленным. Людям, потерявшим работу, жилье, свое место в социуме. Существует на пожертвования. Самая актуальная задача – приобрести дом в деревне, где можно было бы обустроить приют для одиноких стариков. Волонтеры, огород и козы есть. Название уже выбрали: "Гавань". Место, где "много бездомных людей найдут покой от бурного моря жизни, в котром они едва не погибли".

"Во время карантина... на каждодневной основе мы кормили обездоленных сирот, инвалидов, стариков, душевнобольных, и прочих групп бездомных (часто бывало, что больше 1000 человек за один раз), на Киевском ЖД вокзале", – сообщает отец Захария. И дополняет: "Все мы, по много раз получали угрозы в свой адрес, в том числе и угрозы физической ликвидации, если не перестанем помогать бездомным".

Расследовал торговлю детьми?

Алексей Кучапин помогал бездомным старикам (и даже за собственные деньги снимал им жилье), поддерживал инвалидов. А в последнее время пытался активно противостоять эксплуатации детей-сирот. Вел расследование "продаж детей на экспорт и пытался помочь вырваться из рабства девочкам-сиротам, которые незаконно содержался под эти "программы".

Радовался рождению дочери

9 августа руководителю «Дома милосердия» исполнилось бы 40 лет. Алексей Кучапин был женат, 6 июля у них с женой родилась дочь. Последняя запись, сделанная Алексеем Кучапиным в Facebook, именно об этом: «06.07 в цій світ прийшла Емма. Господи, поблагослови нас з Оленою виростити Емму такою дівчиною, яка буде любити Тебе більше ніж когось або щось та буде змінювати цей світ на краще».

Фото: Facebook Алексея Кучапина

Предпоследняя запись – две цитаты из Курта Воннегута.

"И хотя люди глупы и жестоки, смотрите, какой прекрасный нынче день."

"Насколько коррумпированными, алчными и бессердечными ни станут наше правительство, наши корпорации, наши СМИ, наши религиозные и благотворительные организации – музыка всё равно будет изумительна.

Если мне доведется умереть – не дай Бог – пусть это станет моей эпитафией: "Для него необходимым и достаточным доказательством существования Бога была музыка".