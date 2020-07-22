В Запорожье избили бойца батальона "Азов", он в коме

Военнослужащего избили после того, как он заступился за девушку.

В Запорожье избили бойца батальона "Азов", который сделал замечание парню, пристававшему к девушкам. Он находится в тяжелом состоянии.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

У продовольственного супермаркета он сделал замечание мужчине, который приставал к девушкам. Это привело к конфликту. Хулиган нанес бойцу несколько ударов по голове, после чего тот потерял сознание.

Для выяснения обстоятельств полицейские опросили свидетелей, изъяли и просмотрели записи с камер видеонаблюдения. Спустя несколько часов полиция установила личность подозреваемого – им оказался ранее судимый местный житель 1991 года рождения. Ему грозит срок от 5 до 8 лет лишения свободы.

Как сообщили в Facebook побратимы бойца, пострадавший – Олег Черевко. Его прооперировали, вывели трубку для выведения жидкости из мозга. Состояние – стабильное, тяжелое.