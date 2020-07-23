Полтавский террорист с заложником едут в Киев полевыми дорогами

Автомобиль, захваченный полтавским террористом выехал за пределы города. Сейчас авто находится под Полтавой в Решетиловском районе и продолжает двигаться в сторону Киева.

За рулем авто находится начальник местного уголовного розыска, полковник МВД Виталий Шиян. Он добровольно поменялся местами с взятым ранее в заложники рядовым полицейским, сообщили в эфире телеканала NewsOne.

По словам журналистки NewsOne, полковник Шиян пребывает в автомобиле одновременно и в качестве заложника, и в качестве переговорщика от полиции. "Злоумышленник хочет избежать наказания, полковник полиции пытается договорится со злоумышленником", – сообщила она с места событий.

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"Автомобиль с террористом и заложником движется полевыми дорогами и на сейчас проезжает Решетиловскмй район", - заявил пресс-секретарь полтавской областной полиции Роман Гришин. Сообщается также, что сотрудники уголовного розыска, полиция и оперативники преследуют автомобиль.

Ранее сообщалось, что машина движется по трассе международного значения "Харьков-Киев", а также, что , автомобиль ВАЗ-2115 – служебный и был получен террористом от властей. Пока не известно достоверно – предоставили ли злоумышленнику машину полицейские, или это его собственый автомобиль.