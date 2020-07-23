В Луганской области заканчивают ремонт дороги, соединяющей Станицу Луганскую и Северодонецк. Трасса протяженностью более 120 км связывает десятки населенных пунктов области и еще совсем недавно находилась в жалком состоянии.

О ходе ремонтных работ пишет в Facebook Юрий Голик.

В данный момент завершают ремонт 17-го км трассы Т-13-09 Счастье-Станица Луганская. Здесь укладывают верхний слой дорожного полотна, после чего займутся обустройством обочин и нанесением разметки.

Также продолжаются работы на 69-м км дороги Н-21 Старобельск-Луганск-Хрустальный-Макеевка-Донецк. По видео, опубликованном Голиком, можно оценить достигнутый результат.

Напомним, о необходимости ремонта дороги Станица Луганская-Северодонецк заявил в конце 2019 года Президент Владимир Зеленский. В рамках инициированной им национальной программы "Велике будівництво" будет за год построено и отремонтировано сотни объектов социальной инфраструктуры и тысячи км дорог.

Ранее Юрий Голик представил лица "Великого будівництва" – людей, которые строят и ремонтируют садики, школы и дороги во всех уголках Украины.