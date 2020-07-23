Полтавские копы готовы к силовому сценарию

Правоохранители не дают машине злоумышленником с заложником попасть в населенные пункты.

Правоохранители готовятся к силовому сценарию разрешения ситуации с захватом заложника под полтавой.

Об этом в коментарии телеканалу "НАШ" заявил глава Полтавской ОГА Олег Синегубов. По словам Синегубова, выполнить требования захватчика невозможно. Вместе с тем, глава Полтавской ОГА заверил, что мужчине не позволят попасть в населенные пункты. Именно поэтому его сопровождают полицейские автомобили. Синегубов считает, что спецоперация находится на завершающем этапе.

В 14.20 появилась информация, что Роман Скрипник сдался полиции. Он отдал гранату и отпустил заложника.

Ранее была установлена личность полтавского террориста. Ним оказался ранее судимый 32-летный местный житель. Как уже сообщил замминистра внуренних дел Антон Геращенко в Facebook, захватчика зовут Роман Скрипник. У него лишь одно требование - он хочет, чтобы его снова не судили и сажали в тюрьму.

"Ради безопасности граждан полицией было принято решение разрешить злоумышленнику выехать за пределы города Полтава. Стратегия действий полиции - переговоры, переговоры и еще раз переговоры", - заявил Геращенко.

Как сообщил пресс-офицер Полтавского облуправления полиции Роман Гришин телеканалу ZIK, машина, в которой передвигаются так называемый "полтавский террорист" и заложник - полковник полиции Виталий Шиян, уже находится вне зоны Решетиловского района области.

"Они сейчас находятся на территории Полтавской области, направление (движения) я вам не могу сообщить - но это точно не трасса Киев - Харьков, а какие-то сельские дороги", - добавил Гришин.