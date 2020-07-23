Захват заложника в Полтаве

Полтавский преступник освободил заложника и убежал в лес

Полтавский преступник освободил заложника и убежал в лес

Фото: PavlovskiyNews

Злоумышленник посреди дороги покинул автомобиль. Заложник, глава областного уголовного розыска, невредим. 

Роман Скрипник, который взял в заложники полицейского, отпустил заложника, а сам скрылся в лесу в Решетиловском районе Полтавщины, сообщает пресс-служба полиции.

"Злоумышленник посреди дороги покинул авто и скрылся в лесопосадке. Сейчас продолжается спецоперация по задержанию опасного вооруженного преступника. Заложник освобожден, он невредим", – говорит полиция.

Следователи квалифицировали происшествие по трем статьям Уголовного кодекса Украины: 263  незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами, 348  посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, 349  захват представителя власти или работника правоохранительного органа как заложника.

Ранее сообщалось, что машина движется по трассе международного значения "Харьков-Киев", а также, что автомобиль ВАЗ-2115 – служебный и был получен террористом от властей. Пока не известно достоверно – предоставили ли злоумышленнику машину полицейские, или это его собственый автомобиль.

Напомним, утром 23 июля в Полтаве правоохранители пытались задержать подозреваемого в краже авто, но он начал сопротивляться. Мужчина, достав гранату, взял полицейского в заложники и угрожал взорвать себя и полицейского, если его не отпустят.

После переговоров рядового полицейского обменяли на начальника уголовного розыска Виталия Шияна. Подозреваемому предоставили машину, на которой он вместе с заложником выехал за пределы города.

 