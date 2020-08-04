Как используются тепловизоры

Тепловизоры играют важную роль в нашей жизни и присутствуют в разных сферах деятельности, хотя многие даже не догадываются об этом. Дело в том, что тепловизоры – это не только приспособления для охотничьего туризма, которые используют в ночные сеансы охоты. Тепловизоры широко применяют в военном деле, в охране, наблюдении, а также в строительстве, промышленности, электроэнергетике и медицине. Сегодня подробнее поговорим о том, как работают тепловизионные технологии и как их применяют в разных сферах деятельности.

Принцип работы тепловизионных технологий

Тепловизоры – это приборы, работающие по принципу определения теплового излучения, которое невидимо человеческому глазу. Так, тепловизоры показывают на дисплее не отражение объекта, а собственно объект наблюдения, только в форме его теплового излучения на фоне контрастных температур.

Особенностью тепловизора является его универсальность. Этот прибор может измерить температурное поле не только одного объекта, а сотни объектов одновременно. А удобные современные дисплеи устройств могут использовать разные цветовые диапазоны, что значительно упрощает применение этого устройства.

К тому же тепловизор отлично работает в условиях недостаточной освещенности и при плохих погодных условиях. Для многих сфер наблюдения этот критерий является действительно очень важным, особенно когда мы говорим об охоте или военных действиях.

Есть 2 основных класса устройств, наблюдательные и измерительные, применение которых зависит от поставленных целей использования. Наблюдательные тепловизоры широко используют в сфере охоты, наблюдения, охраны и т.д. Они визуализируют объекты наблюдения. Наиболее популярными форм-факторами на современном рынке наблюдательных тепловизоров являются монокуляры, бинокли и прицелы.

В то время, как измерительные тепловизоры предоставляют радиометрическое изображение, что в свою очередь решает задачи таких областей деятельности, как медицина, промышленность, строительство, электроэнергетика и т.д.

Тепловизоры и охотничий туризм

Одной из самой популярных отраслей использования тепловизоров является охота и, с недавнего времени, наблюдение за дикими животными. Тепловизоры помогают с точностью определить местонахождение животного в темное время суток, при этом не испугав его.

Для охоты зачастую используют тепловизионные прицелы, которые существенно увеличивают вероятность точного попадания в цель. Также активно применяют бинокли и монокуляры для наблюдения за объектом.

Одной из особенностью тепловизоров, которая привлекает охотников и любителей наблюдать за животными, является их хорошая пропускная способность, которая дает возможность видеть объект даже при наличии незначительной преграды в виде кустов.

Тепловизоры и военное дело

В военном деле, как правило, используют крупногабаритные тепловизоры, которые размещают на крупную военную технику. Такая модификация дает возможность видеть на расстояния до 7-8 километров. Эти установки крепят на бронетехнику, танки, вертолеты, самолеты и морские суда.

Наблюдательные приборы в виде биноклей, монокуляров и прицелов также активно используются. Дальность видения, конечно, у них меньше, но они компактные и более удобны в индивидуальном применении. Особенно полезными и популярными считаются тепловизионные прицелы, которые позволяют точно, без засветок, на длительном расстоянии определять объект для выстрела.

Для военного дела важную роль играет и пропускная способность тепловизоров, ведь эти устройства отлично справляются с камуфляжем и прочими препятствиями.

Использование измерительных тепловизоров

В медицине, строительстве и электроэнергетике используются тепловизоры не наблюдательные (как в охоте, охране или армии), а измерительные, так как они направлены на решение других задач.

В медицине тепловизоры используют для определения теплового фона и воспалительных процессов в организме. Сразу возникает актуальный вопрос: «Может ли тепловизор определить коронавирус?» Нет. Тепловизор не определяет вирусные заболевания человека. У него другое назначение в медицинской сфере.

Широко используются измерительные тепловизоры в строительстве и электроэнергетике. Тепловизоры используют для определения дефектов в системах вентиляции и кондиционирования, электроснабжения и теплоснабжения. Они относятся к узкоспециальным приборам.

Напоследок

Тепловизоры применяют во многих сферах деятельности. И это факт. Эти измерительные приборы существенно облегчают профессиональную деятельность солдат, строителей, энергетиков, медиков и, конечно, помогают добывать желательные трофеи охотникам. Если вам необходимо расширить возможности вашего зрения и приобрести такой необходимый прибор, как тепловизор, переходите по ссылке https://www.pulsar-nv.com/rus/. На сайте производителя тепловизоров Pulsar вы найдете много полезной информации о выборе тепловизора, об их характеристиках и сможете ознакомиться с актуальным модельным рядом устройств.