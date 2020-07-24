Это вам не Цюрих. Мэр Сум похвастался статусом самого дешевого города в Европе

Городской глава Сум Александр Лысенко заявил, что его город - самый дешевый для проживания в Европе. Об этом он написал в своем Facebook.

"На днях сервис Numbeo признал наш город самым дешевым во всей Европе с точки зрения разных показателей: цены на товары, стоимость аренды жилья, продуктов, проезда в общественном транспорте", - похвастался Лысенко. "Совокупность всех показателей отражается в индексе, который в Сум составляет 27,38 баллов. Для сравнения: в соседнем Харькове этот индекс составляет 30,44. Даже в немного меньшем Сумы по количеству жителей Тернополе он 28,11, в Виннице - 28,96, в Запорожье - 29,07, в столичном Киеве - 33,44".

Действительно, на сайте сервиса Numbeo, который собирает данные о потребительских ценах, уровне преступности, качестве медицины и других параметрах городов мира, Сумы находятся на последнем месте в рейтинге стоимости проживания в Европе.

По мнению Александра Лысенко, это большой плюс для Сум: "Приближаются выборы, поэтому некоторые политики пытаются изобразить Сумы едва ли не худшим городом в Украине, почти адом. К сожалению, некоторые сумчане им верят, потому что используется старый принцип: если человеку постоянно говорить, что все плохо, она в это поверит. Но на самом деле Сумы - это наш город, в котором положительного гораздо больше, чем отрицательного. Мы это знаем, делаем и будем делать в дальнейшем все, чтобы оно становилось лучшим".

Напомним, в рейтинге городов 2019 года от Фокуса Сумы заняли 15 место из 22-х.

А в 2019 году Александр Лысенко выписывал себе рекордные премии. На протяжении семи месяцев мэр оценивал свои достижения на должности и результаты работы достаточно высоко. Размер его премии составлял от 65% до 270% к сумме должностного оклада, надбавок и доплат.