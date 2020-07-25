За полгода в реестр коррупционеров внесли более 2 тысяч человек. Чаще всего коррупционные правонарушения совершают работники Государственной уголовно-исполнительной службы и Нацполиции.

За первые шесть месяцев текущего года в реестр лиц, совершивших коррупционные или связанные с коррупцией правонарушения, внесены 2018 человек.

Об этом сообщила пресс-служба Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.

В НАПК напомнили, что информация о коррупционерах вносится в реестр после вынесения решения судом и привлечения их к ответственности.

Из 2 тыс. человек, внесенных в реестр, 429 человек совершили уголовные преступления, 1532 привлечены к административной ответственности, еще 57 – к дисциплинарной.

По данным НАПК, чаще всего коррупционные правонарушения совершают работники Государственной уголовно-исполнительной службы и Нацполиции. За шесть месяцев в реестр включены 102 работника ГУИС и 175 сотрудников Нацполиции.

Отметим, что по сравнению с прошлым годом в 2020 году количество привлеченных к ответственности и внесенных в реестр работников Нацполиции снизилась на 33%, а ГУИС – на 11%.

Напомним, ранее директор Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) Артем Сытник обратился с жалобой в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) относительно штрафа за незадекларированный отдых, благодаря которому он оказался в реестре лиц, совершивших коррупционные или связанные с коррупцией правонарушения.

Президент Владимир Зеленский проинформировал Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК) о нарушении им законодательства – не предоставил сведений о существенных изменениях имущества.