Статистика коронавируса в Украине на 27 июля: за сутки заболели 807 человек

За минувшие сутки 26 июля в Украине зафиксировано 807 заболевших коронавирусной болезнью (сутками ранее – 920). Умерли 11 человек (сутками ранее было 15 человек), выздоровели 315. Об этом свидетельствуют данные системы мониторинга СНБО.

Всего в Украине заболели 65 656 человек с начала эпидемии, летальных случаев – 1616, выздоровели – 36 122.

Всего проведено 970 705 тестирований методом ПЦР.

Больше всего новых случаев болезни зафиксировали во Львовской (120) и Ивано-Франковской (96) областях.

Статистика по регионам:

Львовская область – 8952 заболевших (120 за сутки);

Киев – 7690 (70);

Ровенская – 5701 (78);

Черновицкая – 5634 (42);

Закарпатская – 4874 (33);

Ивано-Франковская – 4211 (96);

Волынская – 3616 (56);

Киевская – 3548 (45);

Харьковская – 3431 (50);

Одесская – 2960 (53);

Тернопольская – 2773 (48);

Винницкая – 2589 (40);

Житомирская – 1723 (14);

Днепропетровская – 1330 (1);

Хмельницкая – 1059 (0);

Черкасская – 902 (5);

Донецкая – 850 (0);

Запорожская – 750 (13);

Черниговская – 720 (9);

Кировоградская – 695 (2);

Николаевская – 559 (13);

Сумская – 445 (15);

Полтавская – 394 (0);

Херсонская – 220 (1);

Луганская – 120 (0).

В статистику не включены данные из временно оккупированного Крыма и части Донбасса.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 27 июля в Центр поступило 901 сообщение о подозрении на COVID-19. Всего поступило 116 783 сообщения о подозрении на COVID-19.

Напомним, в Украине эпидемия коронавируса развивается по другому сценарию, чем в Европе. Об этом сообщила замминистра здравоохранения Ирина Микичак на брифинге в Ужгороде. По ее словам, в стране наблюдается меньшая смертность среди людей пожилого возраста. В Европе же пенсионеры входят в группу риска. В это же время, в Украине больше случаев инфицирования среди детей и беременных.