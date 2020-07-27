Назначен новый прокурор Киева

Им стал Олег Кипер. У новоназначенного руководителя столичной прокуратуры сложное прошлое.

В понедельник, 27 июля, генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова представила нового руководителя киевского ведомства – Олега Кипера. Ранее он занимал должность заместителя прокурора столицы, сообщается на официальном сайте прокуратуры Киева.

"Задач много, но надеюсь, что коллектив столичной прокуратуры, работая единой командой, обеспечит их эффективное выполнение, а результаты будут соответствовать запросу общества", – отметила Венедиктова во время представления нового главы прокуратуры Киева.

Олег Кипер начал работу в органах прокуратуры в 2001 году. Занимал должности следователя Котовской межрайонной прокуратуры Одесской области, прокурора отдела прокуратуры Одесской области, прокурора отдела Генеральной прокуратуры Украины, начальника управления прокуратуры Ивано-Франковской области, заместителя прокурора Ивано-Франковской области, заместитель начальника управления – начальника отдела Генеральной прокуратуры Украины. 9 июня 2020 приказом Генерального прокурора был назначен на должность заместителя прокурора г. Киева. Cлухи о том, что он может стать прокурором Киева ходили еще в апреле.

Во время президентства Януковича Кипер занимал должность заместителя председателя следственного управления ГПУ, но после Революции достоинства уволен из прокуратуры в связи с люстрацией. После этого Кипер формально занимался адвокатской деятельностью и баллотировался в Одесский городской совет в 2015 году,но безуспешно.

В итоге, Олег Кипер подал иск в административный суд о восстановлении в должности в ГПУ и признание люстрации незаконной. Суд иск удовлетворил.