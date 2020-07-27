Сержант насмерть забил рядового в Ровенской области

Подозреваемый помещен в изолятор временного содержания. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

В Ровенской области по подозрению в убийстве солдата задержали сержанта разведывательной роты.

"В реанимационное отделение Дубенской центральной больницы вчера, 26 июля, был доставлен военный, который проходил службу по контракту водителем в разведроте военной части, которая дислоцируется в городе Дубно. У солдата (1982 года рождения) были многочисленные травмы туловища и головы, от которых он впоследствии скончался", – сообщает УНН, со ссылкой на правоохранителей.

По подозрению в совершении преступления задержан сержант 1990 года рождения, который проходит службу по контракту в этой разведывательной роте по контракту, сообщает информагентство.

На сайте Нацполиции Ровенской области сообщили, что телесные повреждения получил 37-летний житель Костопольского района, военнослужащий Дубенского части. Имена потерпевшего и злоумышенника не называются. Указано что, в преступлении подозревают его 30-летнего коллегу.

"Следственно-оперативная группа предварительно установила, что около половины первого ночи 30-летний военнослужащий вблизи контрольно-пропускного пункта на почве неприязненных отношений нанес 37-летнему коллеге удар кулаком в лицо, от которого он упал на асфальтовое покрытие. Пострадавший пошел в казарму, однако на утро ему стало плохо. Несмотря на принятые реанимационные меры спасти жизнь ему не удалось. Согласно врачебного свидетельства смерть 37-летнего мужчины наступила в результате закрытой черепно-мозговой травмы с переломами костей черепа и кровоизлияниями в головной мозг", – уточнили в полиции.

Досудебное расследование начато по части 2 статьи 121 Уголовного кодекса Украины – нанесение тяжелых телесных повреждений. Санкция по данной статье предусматривает лишение свободы на срок от семи до десяти лет.

Напомним, в четверг, 23 июля, под Киевом в собственном автомобиле расстреляли киевского бизнесмена Игоря Плекана. Находящегося в салоне семилетнего сына киллеры отпустили.