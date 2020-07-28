«Бетон Нова Интернешнл» предложила революционное решение для электроэнергетической системы

Впервые в Украине началась модернизация электроэнергетической системы по современным европейским образцам. Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" инициировала работы по замене шести дефектных железобетонных опор на воздушной линии 330 киловольт "Ковель-Нововолынск". А именно: стандартные железобетонные опоры меняют на двухсекционные стойки СК-26.

По словам начальника отдела линии электропередач НЭК "Укрэнерго" Александра Сологуба, практика в эксплуатации линий электропередач "Укрэнерго" свидетельствует о надежности подобных опор.

"Опоры и линии на железобетонных стойках эксплуатируются у нас уже более пятидесяти лет и показали себя довольно неплохо. Однако уже сейчас появляются стойки, которые более устойчивы к образованию трещин, поэтому было принято решение о замене", - объясняет Александр Сологуб, начальник отдела электропередач НЭК "Укрэнерго".

Идея секционных железобетонных стоек, как пояснили в Укрэнерго, - неоднократно обсуждалась на международных конференциях и получила положительные оценки специалистов. Поэтому сомнений относительно установления именно этих конструкций - не было. К выбору подрядчика компания подходила ответственно. И после многочисленных запросов производителям железобетонных конструкций - откликнулась только одна компания - "Бетон Нова Интернешнл", которая, собственно, разработала и изготовила двухсекционные центрифуговые стойки на заказ НЭК.

"Производитель этих стоек предусмотрел специальный бетон для этих стоек, разработаны специальные конструкции соединения этих стоек, стойки прошли испытания и допущены в эксплуатацию, согласно нормативных документов и НЭК Укрэнерго и в целом нормативных документов государства", - объясняет Петр Чернопиский, технический директор обособленного подразделения западной энергосистемы НЭК "Укрэнерго".

Представители компании "Бетон Нова Интернешнл" убеждают в надежности и прочности новых секционных стоек.

"Была разработана программа испытания стойки. Она проходила в присутствии специалистов НЭК "Укрэнерго" и опора выдержала все нагрузки и показала еще лучшие показатели, чем стойка обычная центрифуговая", - пояснила Оксана Мажикова, пресс-секретарь компании "Бетон Нова Интернешнл".

Новые секционные стойки СКС 26 имеют немало преимуществ - как утверждает руководство Укрэнерго.

"Основное преимущество этих стоек состоит в том, что по сравнению с металлическими опорами, во-первых, они антивандальные, (в наше время компания страдает от того, что линии разворовывают на металлические уголки и т.д.). Ну и, во-вторых, в процессе эксплуатации таких стоек уходит меньше затрат на саму эксплуатацию опор. В-третьих, еще одним преимуществом этих стоек являются их размеры. За счет того, что секции короче, они при транспортировке получают меньше трещин и повреждений", - объясняет Александр Сологуб.

Опоры состоят из двух секций по 13 метров и соединяются в одну стойку длиной 26 метров с помощью сланцев. Благодаря этому они прочнее и имеют лучшую несущую способность. К тому же такие конструкции удобно транспортировать.

"Стойки можно перевозить обычным транспортом и делать несложную сборку на самой строительной площадке. И вообще, это значительно упрощает заказ, ведь можно в любой момент заказать стойки и не ждать, пока они придут из-за рубежа", - пояснила Оксана Мажикова.

Замена старой железобетонной стойки на новую секционную происходит в несколько этапов. По словам начальника отдела эксплуатации ЛЭП Западной электроэнергетической системы Ореста Пасеки, первый этап включает в себя сбор двух частей секционной стойки.

"На каждую стойку навешиваются металлоконструкции соответствующие, которые держат непосредственно наши провода и грузозасчитные тросы. На одну стойку навешиваются две траверсы вместе с тросостойкой, после чего переходим на другую железобетонную стойку, где тоже навешиваются металлоконструкции", - пояснил Орест Пасека.