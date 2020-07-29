Атаку, направленную на получение информации о деятельности представительства, обезвредили и устранили

Представительство президента Украины в АР Крым сообщило о целенаправленной кибератаке, организованной хакерскими группировками, подконтрольными ФСБ России.

Об этом сообщает пресс-служба представительства.

"Кибератака была направлена на получение информации о деятельности представительства. Представительство и главное управление Службы безопасности Украины в Автономной Республике Крым продолжат межведомственное сотрудничество и координацию, направленные не только на защиту ежедневной работы государственных органов по вопросам Крыма, но и защиту прав и интересов наших граждан, пострадавших от оккупации", – сказано в сообщении.

В ведомстве отметили, что атаку, направленную на получение информации о деятельности представительства, обезвредили и устранили.