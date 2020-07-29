Представительство президента Украины в Крыму атаковали хакеры ФСБ
Атаку, направленную на получение информации о деятельности представительства, обезвредили и устранили
Представительство президента Украины в АР Крым сообщило о целенаправленной кибератаке, организованной хакерскими группировками, подконтрольными ФСБ России.
Об этом сообщает пресс-служба представительства.
"Кибератака была направлена на получение информации о деятельности представительства. Представительство и главное управление Службы безопасности Украины в Автономной Республике Крым продолжат межведомственное сотрудничество и координацию, направленные не только на защиту ежедневной работы государственных органов по вопросам Крыма, но и защиту прав и интересов наших граждан, пострадавших от оккупации", – сказано в сообщении.
В ведомстве отметили, что атаку, направленную на получение информации о деятельности представительства, обезвредили и устранили.
Напомним, Госбюро расследований занялось расследованием утечки персональных данных украинцев, которые появились в Telegram. Российские хакеры во время атаки на внутренние сети немецкого Бундестага в 2015 году похитили большое количество электронных писем из депутатского бюро канцлера ФРГ Ангелы Меркель.