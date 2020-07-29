Прохожие в Днепре привязали мужчину к столбу, обвинив его в педофилии

После гражданского задержания его передали в полицию.

В Днепре местные жители задержали мужчину и привязали его к столбу скотчем, чтобы он не сбежал до приезда полиции.

Как сообщает Информатор, 29-летний мужчина приставал к несовершеннолетним девочкам и начинал мастурбировать.

Как выяснилось, местный житель заметил двух испуганных девочек, которые рассказали, что несколько минут назад к ним подошел неизвестный мужчина и начал мастурбировать на их глазах. Дети также сообщили, где видели его в последний раз.

Неравнодушные жители города быстро нашли извращенца и вызвали полицию. Он всячески сопротивлялся и отрицал свою причастность к произошедшему, но ему не поверили и привязали к фонарному столбу с помощью скотча, чтобы тот не убежал до приезда полиции.

Полиция доставила мужчину в райотдел. Все обстоятельства произошедшего выясняются. По информации источников Информатора, ранее он уже был замечен за подобными действиями в отношении несовершеннолетних.

Отметим, президент Владимир Зеленский подписал закон 409-IX, который предусматривает создание Единого реестра лиц, осужденных за преступления против половой свободы и половой неприкосновенности малолетнего.