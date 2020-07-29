Водитель расстрелянного под Полтавой авто был криминальным авторитетом, - СМИ

В боковом стекле "Мерседеса" со стороны водителя – четыре пулевых отверстия.

Сегодня, 29 июля,на трассе "Киев – Харьков", недалеко от города Пирятин Полтавской области, расстреляли черный Mercedes и убили его водителя.

"Около 16:00 на автодороге Киев-Харьков, вблизи города Пирятин, обнаружен автомобиль "Mercedes-Benz S-Class". В салоне авто обнаружено тело мужчины", – сообщается на сайте Нацполиции Полтавской области.

"По предварительным данным, погибший – житель Донецкой области, 1985 года рождения", – указано в сообщении полиции.

Как пишет Telegram-канал Novyna, ссылаясь на свои источники, "убитый во Пирятином человек является известным в преступном мире".

"По нашим источникам в правоохранительных органах, мужчиной, убитым в автомобиле на трассе Киев-Харьков является лицо, широко известное в преступном мире. Речь идет об Александре Мазуре".

Полиция пока не называет имя убитого. Сообщается, что на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, а обстоятельства произошедшего - устанавливаются.