Инцидент произошел в кафе на побережье Черного моря. Депутату Андрею Одарченко "заехал" в лицо 32-летний местный житель.

На курорте в поселке Железный Порт под Херсоном, на побережье Черного моря, местный житель ударил в лицо народного избранника от "Слуги народа" 42-летнего Андрея Одарченко.

Инцидент произошел в кафе на побережье после словесного конфликта, сообщает УНН со ссылкой на данные полиции, Причина конфликта не установлена, комментариев нардепа на данный момент нет.

Известно, что удар депутату нанес один из посетителей заведения житель Херсона, 1988 года рождения. Имя молодого человека не сообщается.

После удара рукой в лицо политик отказался проходить медицинское освидетельствование. Однако полиция все равно начала расследование по факту умышленного нанесения легкого телесного повреждения. Санкция по этой статье УК (ст.125) – штраф до 50 необлагаемых минимумов доходов граждан (850 гривен).

Андрей Одарченко прошел в Раду XI созыва, победив на одномандатном округе №170 в Харьковской области.