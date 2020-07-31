Количество жертв крымского ДТП выросло до девяти: в больнице скончалась молодая девушка

В Крыму скончался один из пострадавших в ДТП с участием микроавтобуса и КамАЗа. Число погибших возросло до девяти. Об этом сообщает Интерфакс.

"К сожалению, несмотря на все усилия врачей, один из пациентов умер", - сообщили в пресс-службе. Это была девушка 2003 года рождения. Всего в микроавтобусе было 15 человек, в том числе двое детей.

По информации так называемого министерства здравоохранения оккупированного Крыма, четверо пострадавших доставлены в больницу Белогорска, рядом с которым произошло ДТП: один из пациентов находится в тяжелом состоянии, трое - в состоянии средней степени тяжести. Еще четверо были доставлены в больницу Симферополя, один из них умер, двое пациентов - в тяжелом состоянии, один - в состоянии средней тяжести. Двум детям оказали помощь амбулаторно, отец забрал их из больницы. Беременная женщина в тяжелом состоянии.

Фото: ТАСС

Напомним, сегодня, 31 июля, около 6:40 в Белогорском районе Крыма на автодороге "Таврида" произошло ДТП с участием микроавтобуса Mercedes-Benz Sprinter и КамАЗ. Микроавтобус Mercedes врезался в КамАЗ, припаркованный у обочины.

На борту микроавтобуса находились 15 человек. Уже известно, что транспортное средство было взято перевозчиком в аренду. Осуществлялись перевозки по заказу. Проверяют информацию о том, что водитель, возможно, работал нелегально.