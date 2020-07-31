"Укрзализныця" убрала остановку поездов в Луцке и Тернополе из-за эпидемии

Станции откроют только после разрешения Комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

С 3 августа в связи с усилением карантинных мер АО "Укрзализныця" временно отменяет остановку ряда поездов дальнего следования в Луцке и Тернополе.

Об этом сообщил на своем Телеграмм-канале министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.

Указанное ограничение будет действовать для поездов:

🚆 41/42 сообщением Днепр-Трускавец

🚆 98/97 Ковель-Киев

🚆 88/87 Ковель-Новоалексеевка

🚆 12/11 Одесса-Львов

🚆 81/82 Киев-Ужгород

🚆 49/50 Киев-Трускавец

🚆 136/135 Черновцы-Одесса

🚆 108/107 Одесса-Ужгород

🚆 110/109 Львов-Херсон

🚆 86/85 Львов-Новоалексеевка

🚆 715/716 Киев-Львов.

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"Остановка на указанных станциях будет восстановлена после получения решений региональных комиссий об ослаблении карантинных мероприятий в Луцке и Тернополе", – написал Криклий в пятницу вечером, 31 июля.

Остановка поездов в Луцке и Тернополе будет разрешена после решения Комиссии ТЭБ об ослаблении карантинных мероприятий

"Берегите себя себя и помните об индивидуальной защите, находясь на объектах железнодорожной инфраструктуры", – добавил министр.

Напомним, 16 июля, УЗ возобновила продажу билетов на все места в поездах до Киева и в обратном направлении. Кроме того, на днях стало известно, что "Укрзализныця" с 31 июля возобновляет курсирование 17 региональных поездов. По железной дороге можно будет добраться в города Винницкой, Киевской, Сумской, Черниговской, Ровенской, Житомирской и Хмельницкой областей.